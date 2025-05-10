Siber Saldırılar Artıyor; Yatırımlar Zorunlu

SİBER SALDIRILARIN EKONOMİYE MALİYETİ ARTIYOR

Imperum Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucusu Senad Aruc, siber saldırıların küresel ekonomiye maliyetinin her yıl arttığını vurguladı. Aruc, “Yapılan araştırmalara göre, 2025 yılı itibarıyla siber saldırılardan doğan kayıpların yıllık 10,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu devasa zararlar en çok üretim kesintisi, müşteri güveninin kaybı, fidye talepleri ve yasal sonuçlarda kendini gösteriyor.” dedi. Siber güvenlik ekonomisi sürekli büyümesini sürdürürken, bu alanda yaşanan tehditlerin ekonomik zararı trilyon dolara ulaşmakta. Dijitalleşmenin hızlandığı son dönemlerde siber güvenlik, küresel ekonominin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri haline geldi. Artan dijital tehditler, hem şirketleri hem de devletleri daha fazla yatırım yapmaya yönlendiriyor ve siber güvenlikle ilgili pazar milyarlarca dolarlık bir ekonomik büyüklüğe kavuşuyor.

SİBER GÜVENLİK YATIRIMLARININ ÖNEMİ

Uzmanlara göre, fidye yazılımları, veri sızıntıları ve kritik altyapılara yönelik saldırılar yalnızca finansal kayıplarla sınırlı kalmıyor, ayrıca kamu güvenliği, ulusal güvenlik ve toplumsal düzen üzerinde de ciddi riskler oluşturuyor. Özellikle yapay zeka destekli siber savunma çözümlerine olan ilgi son yıllarda dikkati çekici düzeye ulaştı. Ancak uzmanlar, teknolojik çözümlerin yanı sıra kullanıcı farkındalığının da yazılımlar kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Aruc, kritik altyapılara yapılan saldırıların çok daha geniş çaplı dolaylı zararlar doğurabileceğinin altını çizdi. 2017’de gerçekleşen NotPetya saldırısının global lojistik şirketlerinden Maersk dahil birçok firmayı etkileyerek toplamda 10 milyar dolardan fazla zarara yol açtığını anımsatan Aruc, “Bu gibi saldırılar tedarik zincirlerini sekteye uğratarak sadece saldırıya uğrayan firmayı değil, iş ortaklarını, müşterilerini ve hatta ülkeleri de etkileyebiliyor.” şeklinde konuştu.

YATIRIMLAR STRATEJİK GÖRÜLMELİ

Aruc, siber güvenlik yatırımlarının bir maliyet değil, zorunlu bir yatırım olduğunun altını çizdi. IBM’in 2023 raporuna göre, bir veri ihlalinin ortalama maliyetinin 4,45 milyon dolar olduğunu belirten Aruc, “Bu da demek oluyor ki, güvenlik için ayrılan her bütçe, ileride oluşabilecek zararları önleyerek kısa sürede kendini amorti ediyor.” dedi. Şirketlerin siber güvenliğe stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması gerektiğini vurgulayan Aruc, bu alandaki yatırımların yalnızca IT bütçesi olarak değil, aynı zamanda kurumsal risk yönetiminin temel bir parçası olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.