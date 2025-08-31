Siber Suç Operasyonu: 189 Milyon TL’ye El Kondu

SUÇLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Siber suçlarla ilgili mücadele durmaksızın sürüyor. Emniyet ekipleri, siber suçlara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirerek düğmeye bastı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan operasyonun detaylarını paylaştı. 10 gün süren çalışmalarda, 189 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, 198 şüphelinin yakalandığını aktardı.

ŞÜPHELİLERDEN BİR KISMI TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliği, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi suçlara yönelik yapılan operasyonda 49 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Yerlikaya, “Siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde 198 şüpheliyi yakalayarak, 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el koyduk” şeklinde açıklamada bulundu. Operasyonlarda, 10 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.

OPERASYON DETAYLARI

Gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntülerine sahip oldukları, yasadışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasadışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para nakline aracılık ettikleri belirlendi. Ayrıca, dolandırıcılık amacıyla “araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov” gibi temalar kullanarak vatandaşları mağdur ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin, birçok mobil bankacılık hesabına yetkisiz erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri de kaydedildi.

GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON

Operasyonlar, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş gibi toplam 19 il merkezinde gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Bursa, Van, Elazığ, Manisa gibi daha birçok şehirde de operasyonlar yapıldı. Yakalanan şüpheliler hakkında Savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

SANAL VATAN’DA SUÇLA MÜCADELE

Bakan Yerlikaya, operasyonlar boyunca görev yapan Valilere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na, İl Emniyet Müdürleri ve MASAK çalışanlarına teşekkür etti. “Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.