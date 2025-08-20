Siber Suç Operasyonunda 43 Şüpheli Yakalandı

SON OPERASYONUN DETAYLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen operasyonda siber suçlarla bağlantılı 43 kişinin yakalandığını duyurdu. Yürütülen operasyon, Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli olarak gerçekleştirildi. Bu süreçte, toplamda 21 ilde jandarma tarafından yapılan operasyonlar sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA SEBEPLERİ

Operasyon sonucunda, hesaplarında 1 milyar TL işlem hacmi bulunana şüphelilerden 8’i tutuklandı, 29’u için adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Yapılan soruşturmada, şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri ve sosyal medya üzerinden sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.