Siber Suç Operasyonunda 43 Şüpheli Yakalandı

SON OPERASYONUN DETAYLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen operasyonda siber suçlarla bağlantılı 43 kişinin yakalandığını duyurdu. Yürütülen operasyon, Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli olarak gerçekleştirildi. Bu süreçte, toplamda 21 ilde jandarma tarafından yapılan operasyonlar sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA SEBEPLERİ

Operasyon sonucunda, hesaplarında 1 milyar TL işlem hacmi bulunana şüphelilerden 8’i tutuklandı, 29’u için adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Yapılan soruşturmada, şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri ve sosyal medya üzerinden sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Engeli Uyguladı

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 sosyal medya hesabının erişimlerinin engellendiğini duyurdu.
Ali Gül, sağlıklı yaşam sırlarını paylaştı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 93 yaşındaki Ali Gül, uzun yaşam sırrını sağlıklı beslenme ve keyif almakta buluyor, hayat hikayesini ve alışkanlıklarını aktarıyor.

