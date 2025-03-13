Siber Suç Operasyonunda 76 Kişi Yakalandı

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE OPERASYONU

Aydın’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri iki ayrı operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı. Aydın’ın yanı sıra 8 ilde yapılan “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” gibi siber suçlarla ilgili operasyonlar sonucunda toplamda 76 şüpheli yakalandı.

AYDIN’DA HEDEFLETME VE YAKALAMA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçlulara karşı titiz bir çalışma yürüttü. Efeler ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, yasa dışı bahis faaliyetlerine dair 3 şüpheli ile bilişim sistemlerine girerek vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışan 2 şüpheli olmak üzere, toplamda 5 kişi kıskıvrak yakalandı. Yapılan operasyonlarda ayrıca çok sayıda dijital materyal ele geçirildi ve şüphelilerin hesaplarında yüksek miktarda para hareketliliği belirlendi. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildiriliyor.