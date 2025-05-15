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Siber Suçlarda 102 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla ilgili olarak 18 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 102 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 64’ünün tutuklandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın koordinasyonuyla yürütülen operasyonların detaylarını paylaştı.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Düzenlenen operasyonlar sonucunda 102 şüpheli yakalandı. Bu şahısların 64’ü tutuklandı ve 38’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlar sırasında ruhsatsız tabancaların yanı sıra çok sayıda bilgisayar, telefon, banka ve kredi kartı ile dijital materyal de ele geçirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyar 500 milyon TL’lik işlem tespit edildi. Ayrıca şüphelilere ait toplam 204 banka hesabı, 19 kripto hesabı ve 11 otomobile el konuldu.

SORUŞTURMALAR BAŞLATILDI

Şüpheliler hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Yasa dışı bahis’, ‘Müstehcenlik’ ve ‘Bilişim sistemine girme’ suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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