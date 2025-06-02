Siber Suçlarla Mücadele Operasyonları Başarıyla Tamamlandı

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE OPERASYONLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 il merkezde gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele operasyonlarında, son bir hafta içerisinde 423 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 145’inin tutuklandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu operasyonlar kapsamında çok sayıda ruhsatsız tabanca ve dijital materyalin ele geçirildiğini belirterek yaklaşık 5 milyar TL’lik mal varlığına da el konulduğunu açıkladı.

DOLANDIRICILIK VE YASA DIŞI FAALİYETLER

Yerlikaya, siber suçlarla yürütülen operasyonlarda yakalanan şüphelilere dair ayrıntıları paylaştı. “29 il merkezli ‘nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim sistemlerine girme’ suçlarına yönelik son 1 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 423 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden; 145’i tutuklandı. 128’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor” dedi. Bu şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden çeşitli dolandırıcılık yöntemleriyle vatandaşları mağdur ettikleri tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen bu kapsamlı operasyonlar sonucunda, toplamda 52 ilde yapılan çalışmalarda suçluların yasa dışı bahis, müstehcen içerik bulundurmak ve diğer çeşitli suçlardan dolayı soruşturma süreci başlatıldı. Ele geçirilen materyaller arasında ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda dijital veri bulunmakta olup, operasyonların başarılı bir şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.