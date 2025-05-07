Siber Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri Operasyon Düzenledi

SAVCILIKTAKİ SORUŞTURMA BAŞLADI

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı ‘Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama’ soruşturması çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Aydın merkezli olmak üzere Antalya, Ankara ve Karabük’te 2 Mayıs’ta şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda H.K., A.C., A.E., B.D., H.T., Ç.K., S.Ö., H.K. ve O.C.Ş. isimli kişiler gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin dolandırıcılıkla elde ettikleri gelirleri, sayısız kripto cüzdan ve kripto borsaları aracılığıyla akladıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporlarına göre, şüphelilerin hesaplarında 292 milyon 803 bin liralık bir hareketlilik olduğu, kripto para cüzdanlarının işlem hacminin ise 11 milyar 180 milyon TL’yi bulduğu belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden H.K. ve O.C.Ş. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.