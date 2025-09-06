Siber Suçlarla Mücadelede 34 Şüpheli Yakalandı

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE OPERASYONLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 34 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 14’ünün tutuklandığını, 13’ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele faaliyetlerinin Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli olarak gerçekleştirildiğini, Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli’de de operasyonlar yapıldığını belirtti.

DOLANDIRICILIK İDDİALARI

Gerçekleştirilen bu operasyonlarda, sosyal medya platformları aracılığıyla sahte ‘motosiklet’ ilanları paylaşarak vatandaşları dolandıran, internet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunları sunan ve yatırım danışmanlığı ile tarım kredisi ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 34 şüpheli yakalandı. Tutuklanan 14 şüphelinin yanı sıra, 13’ü hakkında adli kontrol hükümleri getirildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildiriliyor.

MASAK raporlarına dayanarak, şüphelilere ait yaklaşık 225 milyon TL değerinde 30 konut, 6 araç ve 40 banka hesabına el konulduğu açıklandı. Yerlikaya, valilere, Cumhuriyet başsavcılıklarına, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na, il jandarma komutanlarına, jandarmaya ve MASAK çalışanlarına teşekkür etti. “Sokaklarda olduğu gibi dijital mecralarda da vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışanlara göz açtırmıyoruz” sözleriyle durumu net bir şekilde ifade etti.