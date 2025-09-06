Siber Suçlarla Mücadelede 34 Şüpheli Yakalandı

SİBER SUÇLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ ADIM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla ilgili yapılan operasyonlar sonucunda 34 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar yayınlayan, online kumar uygulamaları aracılığıyla kumar oynatan ve yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan şahısların jandarma ekipleri tarafından ele geçirildiğini belirtti. Operasyonda, toplam 225 milyon lira değerinde mal varlığına el konulduğunu ifade eden Yerlikaya, bu süreçte 14 şüphelinin tutuklandığını, 13’ü hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulandığını aktardı ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini vurguladı.

ULUSAL KAPSAMDA DÜZENLENEN OPERASYONLAR

Operasyonların Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli olduğu ve Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ile Denizli gibi şehirlerde gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Yerlikaya, “Sosyal medya platformları üzerinden sahte ‘motosiklet’ ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, internet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamalarının kurulumunu sağlayarak kumar oynattıkları, internet siteleri üzerinden ‘yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi’ ilanları vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları belirlenen şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.” dedi. Ayrıca, yaklaşık 225 milyon lira değerindeki 30 konut, 6 araç ve 40 banka hesabına el konulduğunu aktardı.

YERLİKAYA’DAN TEŞEKKÜR VE UYARI

Operasyonları yürüten Valilere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına, İl Jandarma Komutanlarına, jandarma ve MASAK çalışanlarına teşekkür eden Yerlikaya, “Sokaklarda olduğu gibi dijital mecralarda da vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışanlara göz açtırmıyoruz.” ifadesi ile bu tür faaliyetlerin engellenmeye devam edileceğini vurguladı.