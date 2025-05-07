Siber Suçlarla Mücadelede Kararlıyız

DİJİTAL GÜVENLİKLE SAVAŞTA KARARLILIK VURGUSU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Terörle, zehir tacirleriyle, halkımızın huzuruna kastedenlerle nasıl mücadele ediyorsak; aynı kararlılığı siber suçlarla mücadelede de gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. Yerlikaya, Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenliği Çalıştayı’nın açılışında konuştu. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen çalıştayda, güvenlik kavramının zamanla değiştiğine ve yeni güvenlik ihtiyaçlarının ortaya çıktığına dikkat çekti. Siber güvenliğin bu alanlardan biri olduğunu belirten Yerlikaya, terörle mücadeledeki kararlılığın siber suçlarla mücadelede de geçerli olduğunu ifade etti.

SENTETİK MEDYAYA DİKKAT ÇEKİLDİ

Sentetik medya terimini, “en yalın haliyle yapay zeka kullanılarak oluşturulan sahte ama gerçek gibi görünen video, ses, görüntü ya da metin içerikleri” şeklinde tanımlayan Bakan Yerlikaya, “Sentetik medya içerikleri gerçekte yaşanmamış olayları olmuş gibi gösterebilir. Bir kişinin söylemediği sözleri söylemiş gibi yansıtabilir” dedi. Sentetik medyanın yalnızca bir teknoloji değil; aynı zamanda güvenliğin ve toplumsal huzurun sınandığı bir alan olduğuna işaret etti.

MANİPÜLASYON RİSKLERİ

Yerlikaya, sentetik medyanın sunduğu imkanların kötü niyetli kişilerce kullanılabileceğini belirtti. “Manipülasyon ve dezenformasyon riskini artırıyor” diyen Bakan, özellikle deepfake teknolojilerinin, yalnızca dijital bir kurgu değil, gerçek dünyada somut tehditler oluşturduğunu paylaştı. 2023 yılında Science dergisinde yayımlanan bir araştırmanın, sahte haberlerin gerçek haberlerden 6 kat daha hızlı yayıldığını ortaya koyduğunu belirtti.

HUKUKİ ALTYAPI VE TOPLUMSAL FARKINDALIK

Siber suçlarla mücadelede İçişleri Bakanlığı’nın önemli bir yapı kurduğunu aktaran Yerlikaya, “Dijital platformlarda yapılan ihbarları titizlikle değerlendiriyor; kamu düzenini bozmaya yönelik içeriklere karşı hızlı işlem yapıyoruz” dedi. Ancak bu mücadelede güvenlik güçlerinin çabasının yeterli olmayacağına dikkat çekti. Hukuki altyapının güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve uluslararası iş birliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

GENÇLERE SORUMLULUK ÇAĞRISI

Gençlere dijital içerikleri sorgulama çağrısı yapan Yerlikaya, dijital okuryazarlığın önemli bir vatandaşlık sorumluluğu olduğunu vurguladı. Sentetik medyanın birçok konuda sansür uyguladığına dikkat çekti ve Gazze’de yaşanan olayların bu durumu açık bir şekilde gösterdiğini ifade etti. İçeriklerin ifade özgürlüğü açısından tehdit oluşturduğunu belirtti.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE VERİLER

Siber alandaki mücadeleye dair veriler paylaşan Bakan Yerlikaya, “Siber alandaki mücadelemizin bir örneği olarak kabine dönemimizde 237 bin 753 suç unsuru oluşturan hesap tespit ettik. 21 bin 214 URL hesabı engellendi, 112 bin 854 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı” bilgisini verdi. Bu yılın ilk dört ayında ise 6 bin 765 URL hesabı ile 27 bin 304 sosyal medya hesabının erişiminin engellendiğini belirtti.