Siber Suçlular Telefon Numaralarını Hedef Alıyor

SİBER SUÇLULAR MOBİL OPERATÖRLERİ KANDIRIYOR

Siber suçlular, Ekim 2022 ile Mart 2023 dönemi arasında düzenledikleri koordineli kampanya ile mobil operatörleri kandırmayı başardı. Bu suçlular, mağdurların telefon numaralarını kendi telefon kartlarına aktararak iki faktörlü kimlik doğrulama kodlarına erişim sağlıyor. Bu teknikle, kripto para cüzdanlarını ele geçiren suçlular, önemli finansal kayıplara neden oldu. ABD Savcısı Jeanine Ferris Pirro, “çalıntı fonların beş mağdurun kripto para cüzdanlarından izlenebilir olduğunu” belirtti. Pirro, bu suçluların telefon numarası hırsızlığı yöntemlerini kullanarak, mağdurların kripto hesaplarına izinsiz erişim sağladığını vurguladı.

TELEFON NUMARASI HIRSIZLIĞI YÖNTEMİ

Telefon numarası hırsızlığı saldırısı, hırsızların mobil operatörleri kandırarak mağdurun telefon numarasını denetledikleri telefon kartına aktarmalarını sağlayan bir kimlik hırsızlığı tekniğidir. Bu yöntemle saldırganlar, aramaları, mesajları ve güvenlik kodlarını ele geçirip farklı kripto hesaplara erişim sağlıyor. Adalet Bakanlığı, saldırganların çalınan fonları birden fazla kripto cüzdanından geçirerek ve sonunda çevrimiçi bahis hesabını finanse eden tek bir cüzdanda birleştirerek hareket ettiğini açıkladı. Aynı zamanda işlemlerin çoğunun dairesel bir yapıda olduğu ve suç faaliyetlerinin gelirlerini aklamak için kullanıldığını söyledi. Bu dairesel işlemler, fonların kökenini gizlemek amacıyla hesap giriş ve çıkışlarının hacmini şişiriyor.

ADALET BAKANLIĞI’NDAN ÖNEMLİ ADIMLAR

Bu dava, kısmen Adalet Bakanlığının Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümü tarafından yürütülüyor. Bu birim, 180’den fazla siber suçlunun mahkûmiyetini sağlarken, 350 milyon doların üzerinde mağdur fonunu geri iade etti. 2023 yılı itibarıyla, Adalet Bakanlığı, kripto alanındaki kötü aktörlere karşı uygulama eylemlerini artırma amacıyla Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibini, Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümüne entegre etti.