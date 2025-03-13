Siberay Projesi Samsun’da Tanıtıldı

SAMSUN İL EMNİYET MÜDÜRÜ’NDEN GÜVENLİ İNTERNET UYARILARI

Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siber polisleriyle birlikte lise öğrencileriyle bir araya gelerek güvenli internet kullanımı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Arıbaş, “Biz interneti, küresel dünyanın parçası olan her şeyi etkili şekilde kullanacağız, çağa ayak uyduracağız. Bunu yaparken güvenli, amacına uygun şekilde yapacağız. Bununla ilgili yapacağımız etkililiklerle bir farkındalık oluşturacağız” şeklinde konuştu. Türkiye genelinde SİBERAY projesinin farkındalığını artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında işbirliği yapılarak SİBERAY Kulüpleri kuruldu.

OMÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NDE PROGRAM DÜZENLENDİ

Samsun’da kulüp okulu olarak belirlenen OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bünyesinde siber güvenlik, bilişim teknolojileri ve yazılım geliştirme bölümlerini de barındırıyor. Burada, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın ve siber polislerin katılımıyla bir program gerçekleştirildi. Programda Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Siberay Projesi’nin tanıtımını yaptı. Polisler, öğrencilere yasa dışı bahis ve güvenli internet kullanımı gibi konularda eğitim semineri düzenledi. Ayrıca, bilgi yarışması etkinliği yapılarak yarışmaya katılan öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Okulun ortak alanlarında afiş ve broşür çalışmaları yaparak bilgilendirme ve farkındalık oluşturulması hedeflendi.

FARKINDALIK AMAÇLI EĞİTİM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Programda açıklamalarda bulunan Müdür Arıbaş, “İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda Türkiye genelinde güvenli internet kullanımı ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ettiriyoruz. Bilgilendirme faaliyetlerimizi daha yaygın ve etkili hale gelmesi için okullarımızdan öğrencilerimizin katılımıyla kulüpler oluşturarak, bu kulüpler üzerinden yapacağımız etkinliklerle küresel dünyanın bir parçası olan interneti güvenli ve amacına uygun kullanma noktasında bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Çok daha etkili, çok daha başarılı, çok daha bilgilendirici faaliyet olacağını ümit ediyoruz” dedi. Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın ise “İçişleri Bakanlığımızın SİBERAY programı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü personellerimiz okulumuzu ziyaret ettiler. Yarışmalar, güvenli internet kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Okulumuzun bu alanla ilgili bir bölümünün olması da bu etkinliğin burada yapılmasını daha anlamlı kıldı” şeklinde konuştu.