Sibirya Soğukları Geliyor: Kar Yağışı Bekleniyor

YAZ KISINDAN KIŞA GEÇİŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini duyuruyor. Sıcak havaların yerini alacak soğuk hava, hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altında seyredecek. Türkiye, yeni bir yağışlı sistemin etkisi altında kalacak.

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kuzey yönlerden gelecek kuvvetli rüzgarlarla birlikte soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olması öngörülüyor. Ayrıca bu dönemde Türkiye’nin kuzey iç ve doğu bölgelerinde kar yağışlarının görülebileceği belirtiliyor.