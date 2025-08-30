Sıcak Bayram Coşkusu Anıtkabir’de Yaşandı

SOLOTÜRK’ÜN GÖSTERİ UÇUŞU

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait tek kişilik akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Anıtkabir üzerinde muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanan bu özel gün, 103’üncü yıl dönümünde Anıtkabir’de yoğun bir ziyaretçi akınına sahne oldu.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİ

Anıtkabir’deki yoğun kalabalık, SOLOTÜRK’ün F-16 savaş uçağıyla yaptığı akrobatik hareketleri cep telefonlarıyla kaydetti. Gösteriyi izleyen vatandaşlar, SOLOTÜRK’ün performansına hayran kaldı. Yusuf Tuğrul Demir, “SOLOTÜRK’ün gösterisini gerçekten çok efsanevi buldum. İlk geçişi, sonraki geçişleri, F-16’yı böyle kullanması pilotumuzun gerçekten çok gurur verici” diyerek duygularını dile getirdi. Demir, “İzleyince vatan coşkusuyla doluyorum. Zaten kendim de küçüklükten beri uçakları çok seviyorum. SOLOTÜRK’ün de hayranıyım” şeklinde konuştu.

DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Eray Özdemir ise “SOLOTÜRK gösterisini çocukluktan beri çok severim. Hayalimdi olamadım ama burada gelip izlemek beni çok duygusallaştırdı” ifadelerini kullandı. Yalçın Düz, gösteriyi izlemek için oğluyla birlikte geldiğini belirterek, “Atatürk’ün izinde olmak bizi her zaman aydınlatıyor. SOLOTÜRK için de buradayız, pilot olmak istiyoruz çünkü. Onlar da bu ülkenin gururu” dedi.