Haberler

Sıcak Hava Balonu Düştü, 8 Ölü

SICAK HAVA BALONUNUN DÜŞMESİ

Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde bir sıcak hava balonunun alev alarak düşmesi sonucunda 8 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı. Olay, 21 kişinin bulunduğu balonun alev almasının hemen ardından gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Kaza, Brezilya’nın güney kesiminde meydana geldi. İlgili yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı ve kazanın nedenine dair bilgi edinmeye çalışıyor. Yangının nasıl başladığı ve balonun düşüş şekli hakkında detaylar araştırılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ayrıntılar Yolda Geliyor..

Gazeteci Fatih Altaylı, Teşvikiye'deki ikametinde gözaltına alındı. Gözaltı işlemiyle ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas Arakçi’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile İstanbul'da görüştü. Görüşmede İsrail-Iran çatışmaları ve bölgesel durumlar masaya yatırıldı; diplomatik çözüm vurgulandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.