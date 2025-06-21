Sıcak Hava Balonu Düştü, 8 Ölü

SICAK HAVA BALONUNUN DÜŞMESİ

Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde bir sıcak hava balonunun alev alarak düşmesi sonucunda 8 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı. Olay, 21 kişinin bulunduğu balonun alev almasının hemen ardından gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Kaza, Brezilya’nın güney kesiminde meydana geldi. İlgili yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı ve kazanın nedenine dair bilgi edinmeye çalışıyor. Yangının nasıl başladığı ve balonun düşüş şekli hakkında detaylar araştırılıyor.