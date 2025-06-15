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Sıcak Hava Balonu Kazası Oldu

AKSARAY VALİSİ KUMBZOĞLU KAZA HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sıcak hava balonunun sert inişi sonucunda pilotun yaşamını yitirdiğini ve 19 turistin yaralandığını açıkladı. Kumbuzoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ihlara Vadisi’nden Hasan Dağı yönüne hareket eden sıcak hava balonunun Gözlukuyu köyü civarında sert bir iniş yaptığını duyurdu.

PİLOTUN DÜŞÜŞÜ VE YARALILAR

Kumbuzoğlu, kazada pilotun hayatını kaybettiğini ve 19 Endonezyalı turistin yaralandığını bildirdi. Pilotun ayaklarının ipe dolanmasının ardından sepetten düştüğünü belirten Kumbuzoğlu, “Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor.” şeklinde konuştu.

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