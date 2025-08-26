Sıcak Hava, Biyolojik Yaşlanmayı Artırıyor

SICAK HAVA DALGASININ ETKİLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Sıcak havanın ciltte yarattığı olumsuz etkiler uzun zamandır biliniyor. Ancak, yeni araştırmalar sıcak dalgalarının insanlar üzerindeki etkilerini bilimsel olarak kanıtlıyor. Araştırmacılar, sürekli sıcak hava dalgalarına maruz kalmanın insanların biyolojik yaşlanmasını hızlandırdığını ortaya koydu. Çin, Tayvan ve ABD’den gelen bilim insanları, Tayvan’daki yaklaşık 25 bin yetişkinin 2008-2022 yılları arasında toplanan sağlık verilerini inceledi. Bu süreçte gözetilen veriler arasında kan basıncı, kolesterol seviyeleri, akciğer, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına yönelik tıbbi testler yer alıyor ve bu veriler katılımcıların biyolojik yaşlarını belirlemek için kullanıldı. Araştırmanın sonuçları, “Nature Climate Change” dergisinde yayımlandı.

İLERLEME ORANLARI ŞAŞIRTICI

Araştırma sonucunda, 2 yıllık bir zaman diliminde ek olarak dört gün sıcak hava dalgasına maruz kalan bireylerin ortalama 9 gün daha yaşlandığı ortaya çıktı. Açık havada daha fazla zaman geçiren işçilerde ise bu etkinin çok daha hızlı gerçekleştiği belirlendi. The Guardian gazetesinin haberine göre, çalışmayı yürüten Hong Kong Üniversitesi’nden Dr. Cui Guo, “Eğer sıcak hava dalgalarına on yıllar boyunca maruz kalınırsa, bu durumun sağlık üzerindeki etkileri bizim rapor ettiğimizden çok daha büyük olur” dedi.

GELECEKTEKİ ETKİLER DAHA ZORLAYICI OLACAK

Sıcak hava dalgalarının artık daha sık ve uzun sürdüğüne dikkat çeken Cui, yüksek sıcaklıkların gelecekteki etkilerinin “daha ağır” ve kalıcı olabileceği değerlendirmesini yaptı. Bu durum, sıcak dalgalarının insan sağlığını nasıl etkileyebileceği konusunda önemli ipuçları sunuyor.