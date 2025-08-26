Haberler

Sıcak Hava, Büyüksu Deresi’ni Etkiliyor

SICAK HAVANIN ETKİLERİ

Kentte etkili olan sıcak hava koşulları, Büyüksu Deresi’ndeki su seviyesinin giderek düşmesine neden oluyor. Karacasu yolu üzerinde yer alan ve ıslah çalışmaları ile genişletilen kısımdan geçen dere yatağında, kış aylarında metrelerce su akarken, şu an büyük ölçüde otlar tarafından kaplanmış durumda.

Bolu’daki tarım arazilerinin ortasından geçen Büyüksu Deresi’ndeki önemli su seviyesi düşüşü ve kirlilik dikkat çekiyor. Özellikle Çıkınlar Mahallesi’nden geçen bölüm tamamen kurumuş olduğu gözlemleniyor. Ekili alanların sulanmasında kullanılan bu dere, tarımsal faaliyetler üzerinde olumsuz etkilere sebep olabiliyor.

Teknofest İha Yarışması Sakarya’da

TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması, HAVELSAN ve T3 Vakfı iş birliğiyle Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde, 15 üniversite takımının katılımıyla düzenleniyor. Takımlar, geliştirdikleri İHA'larla görevlerini tamamlayacak.
Miss Universe’de Filistin’i Temsil Eden Ayoub

Bu yılki Miss Universe'de Filistin'i temsil edecek Nadeen Ayoub, Dubai'de yaşıyor. 27 yaşındaki Ayoub, Miss Filistin Organizasyonu’nun da kurucusu. Tayland'a yarışmaya katılacak.

