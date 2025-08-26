Sıcak Hava, Büyüksu Deresi’ni Etkiliyor

SICAK HAVANIN ETKİLERİ

Kentte etkili olan sıcak hava koşulları, Büyüksu Deresi’ndeki su seviyesinin giderek düşmesine neden oluyor. Karacasu yolu üzerinde yer alan ve ıslah çalışmaları ile genişletilen kısımdan geçen dere yatağında, kış aylarında metrelerce su akarken, şu an büyük ölçüde otlar tarafından kaplanmış durumda.

Bolu’daki tarım arazilerinin ortasından geçen Büyüksu Deresi’ndeki önemli su seviyesi düşüşü ve kirlilik dikkat çekiyor. Özellikle Çıkınlar Mahallesi’nden geçen bölüm tamamen kurumuş olduğu gözlemleniyor. Ekili alanların sulanmasında kullanılan bu dere, tarımsal faaliyetler üzerinde olumsuz etkilere sebep olabiliyor.