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Sıcak Hava Dalga, Nevşehir’İ Etkiliyor

SICAK HAVA DALGASI ETKİSİ

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Nevşehir’de de hissedilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 15 Haziran 2025 Pazar günü Nevşehir’de hava durumu parçalı bulutlu olarak bekleniyor. Sıcaklıklar düşecek, ancak gün boyunca yağış beklenmiyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU

Meteoroloji kaynaklarına göre, 15 Haziran 2025 Pazar günü Nevşehir’de en yüksek sıcaklık 24°C, en düşük sıcaklık ise 11°C olarak tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık 31°C seviyelerine ulaşacak. Özellikle öğle saatlerinde havanın sıcak olması öngörülüyor. Rüzgar hızı ise saatte yaklaşık 4 km olarak bekleniyor ve UV indeksi 12 seviyelerinde seyrediyor. Nevşehir’in günlük ve haftalık hava durumu güncel bilgileriyle takip ediliyor.

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