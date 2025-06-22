Sıcak Hava Dalgası Geliyor, Bekleyin

YENİ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Türkiye, önümüzdeki hafta yoğunlaşacak yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girecek. Özellikle batı bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin pek üzerinde seyredecek. İstanbul’da 25 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 35 dereceye yükselebilecek ve bu durum yazın ilk bunaltıcı gününü beraberinde getirecek. Sıcak hava dalgası, pazartesi gününden itibaren batıdan yurda giriş yapıyor. İstanbul, haftaya 29 dereceyle start verecekken, Ankara’da hava sıcaklığı 28, İzmir’de ise 35 derece olarak bekleniyor. Ege kıyılarında sıcaklık değerlerinin 35 ila 38 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Aynı zamanda Güneydoğu Anadolu’daki hali hazırda devam eden bunaltıcı sıcakların artarak süreceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VE ÇEVRESİNDEKİ SICAKLIK

25 Haziran Çarşamba günü İstanbul’da hava sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu tarih için İstanbul’a yönelik sıcak hava uyarısı yayınladı. Aynı gün Trakya bölgesinde hava sıcaklıklarının da oldukça yüksek olması bekleniyor; Edirne 39, Kırklareli 37 dereceyi görmesi muhtemel. Ankara’da sıcaklık 34 dereceye ulaşacakken, Ege bölgesinde İzmir’de 38, Manisa’da ise 40 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Akdeniz bölgesinde sıcaklıkların 40 derece sınırına yaklaşması bekleniyor. Sıcak hava dalgasının, 27 Haziran Perşembe günü de sürmesi öngörülüyor. İstanbul’da sıcaklık 33 derece, Ankara’da ise 34 derece olarak bekleniyor. İzmir ve Antalya’da ise sıcaklık 40 dereceye yaklaşacak. En yüksek sıcaklık Aydın’da kaydedilecek ve bu şehirde sıcaklıkların 44 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU VE İLGİLİ TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerine göre, ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu, Tokat ve Erzincan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması öngörülüyor; diğer bölgelerde ise pek bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif eserek, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de ise zaman zaman orta kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esecek.

ŞEHİR ŞEHİR HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

SINOP °C, 27°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 24°C Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 24°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C Az bulutlu ve açık