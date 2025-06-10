Sıcak Hava Dalgası Sağlığı Tehdit Ediyor

HAVA DALGASININ ETKİLERİ ARTIKÇA ENDİŞELER DE ARTILIYOR

Hindistan’ın kuzeybatısını etkisi altına alan sıcak hava dalgası, halk sağlığı konusundaki endişeleri giderek artırıyor. Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) tarafından Racastan eyaletinin kuzeybatısındaki Sri Ganganagar bölgesinde hava sıcaklığı 47,3 derece olarak ölçüldü. IMD, bu yüksek sıcaklıkların ülkenin kuzeybatısını etkilemeye devam edeceğini ve 4-5 gün daha bu durumun süreceğini açıkladı.

SAĞLIK UZMANLARINDAN UYARI

Halk sağlığı uzmanları, yüksek sıcaklıkların artmasıyla birlikte nem oranının da yükselmesinin, özellikle yaşlı bireyler ve hastalar için büyük bir sağlık riski oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Uzmanlar, kişilerin sıcaklık hissetme düzeyinin bulundukları konuma ve aktivitelerine göre değiştiğini belirtiyor. Uzun süre yüksek sıcaklığa maruz kalmanın güneş çarpmasına yol açabileceği de vurgulanıyor.

KLİMA KULLANIMI ELEKTRİK KESİNTİLERİNE NEDEN OLDU

Ayrıca, Hindistan’ın en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş’te, aşırı sıcaklardan korunmaya çalışan halkın klima ve vantilatör kullanımını artırması, eyalette elektrik kesintilerine yol açtı. Hindistan Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 2024 yılında artan aşırı sıcaklar, ülke genelinde 100’ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.