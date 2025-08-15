Sıcak Hava Devam Edecek. Yarın Yağış Bekleniyor

SICAK HAVALAR HAFTA SONU DEVAM EDECEK

Sıcak hava dalgası, yaklaşan hafta sonunda da etkili olmaya devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonunun hava durumu hakkında bilgi verdi. Çelik, sıcaklıkların kıyı bölgelerde mevsim normalleri düzeyinde, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceğini aktardı.

YAĞIŞ BEKLENTİLERİ VE RÜZGAR DURUMU

Yarın, sadece Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kısa süreli yağışların görülebileceğini bildiren Çelik, “Pazar günü ise Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Osmaniye ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz. Onun dışında yurdun büyük bölümünde hafta sonu için yağış beklentimiz yok.” şeklinde konuştu. Ayrıca, yarın Marmara ve Kuzey Ege’deki kuvvetli rüzgarın yer yer fırtına şeklinde esmeye devam edeceğini belirtti. Pazar günü ise rüzgarın etkisini kaybedeceği bilgisi verildi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Üç büyükşehirde hafta sonunda yağış beklenmediğini ifade eden Çelik, sıcaklıkların İstanbul’da 30, Ankara’da 31 ila 34, İzmir’de ise 34 ila 35 derece olacağını kaydetti. Sıcak havaların etkisiyle birlikte önümüzdeki günlerde yurtta yüksek sıcaklık değerlerinin seyredeceği öngörülüyor.