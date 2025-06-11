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Sıcak Hava Diyarbakır’ı Etkiliyor

SICAK HAVA DALGASI DİYARBAKIR’DA ETKİ GÖSTERİYOR

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Diyarbakır’da da hissedilmeye başlıyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel raporlarına göz atıyor. Peki, 11 Haziran Çarşamba günü Diyarbakır’da hava durumu nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu ve sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Diyarbakır için en yeni hava durumu tahminleri ve detaylar.

DİYARBAKIR’DA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bugün, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Diyarbakır’daki hava durumu sıcak ve parçalı bulutlu geçiyor. En yüksek sıcaklık 39°C olurken, en düşük sıcaklık 20°C olarak tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 35°C civarında. Nem oranı %19 düzeyinde seyrediyor. Ayrıca, rüzgar hızı 17 km/s olarak kaydediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Diyarbakır için yapılan 5 günlük hava durumu tahminleri, sıcak hava dalgasının devam edeceğini gösteriyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Vatandaşların bu durumu dikkate alarak gerekli önlemleri alması gereken bir konu olduğu ifade ediliyor.

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