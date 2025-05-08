Sıcak Havalar Hafta Sonu Bitiyor!

HAFTA SONU HAVA DURUMU DEĞİŞİYOR

Çelik, yapılan son değerlendirmelere dayanarak hafta sonu boyunca ülke genelinde serin ve yağışlı bir havanın etkili olacağını aktardı. Özellikle kuzey ve iç bölgelerde yağış görülebileceğini ifade etti.

SICAKLIKLARDA BELİRGİN DÜŞÜŞ

Yağışlı sistemle beraber sıcaklıkta 7 ila 8 derecelik bir düşüş öngördüğünü söyleyen Çelik, “Şu anda mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklık cumartesi günü kuzeybatıda, pazar günü ise ülke genelinde hızla azalarak mevsim normalleri civarı ya da yer yer 1 ila 2 derece altına inecek.” dedi. Yarın havanın çoğunlukla parçalı bulutlu geçeceğini ve iç kesimlerde kısa süreli yerel yağışların beklendiğini dile getirerek, “Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Marmara’da bölge genelinde gök gürültülü yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar yer yer kuvvetli olabilir.” şeklinde konuştu.

CUMARTESİ VE PAZAR YAĞIŞLAR YAYILIYOR

Cumartesi gününün ilerleyen saatlerinde ülkenin kuzey kesimlerinin tamamında yağışların başlayacağını belirten Çelik, 11 Mayıs Pazar günü ise yağışların doğuya doğru hareket edeceğini söyledi. Pazar günü yağışların Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinin tamamında ve İç Anadolu’nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak şeklinde bekleniyor. Özellikle batı ve orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak olabileceğini ifade etti.

İSTANBUL’DA ETKİLİ YAĞIŞ VAR

İstanbul’da yarın için yağış beklenmediğini belirten Çelik, kentte cumartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren gök gürültülü yağışların etkili olacağını aktardı. Pazar günü yağışların doğuya yönelmesiyle İstanbul’da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını ifade etti. İstanbul’da hava sıcaklığının şu anda 24 ila 25 derece civarında seyredeceğini belirtirken, “Sıcaklık cumartesi ve pazar günü yer yer 20 derecenin altına inecek.” dedi.

ANKARA’DA DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Ankara’da cuma günü kuzey ve batı kesimlerde kısa süreli yerel sağanak yağışlar olacağını söyleyen Çelik, “Cumartesi ve pazar günü Ankara’da yine il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri var.” tahmininde bulundu. Ankara’da en yüksek sıcaklığın 27 ila 28 derecelerde seyredeceğini, hafta sonunda ise 7 ila 8 derecelik düşüşle birlikte 19 ila 20 derecelere ineceğini vurgu yaptı.

İZMİR’DE PARÇALI BULUTLU HAVA

İzmir’de ise bir yağış beklenmediğini, havanın çoğunlukla parçalı ve az bulutlu olacağını belirten Çelik, “İzmir’deki sıcaklık şu anda 32 ila 33 derecelere kadar yükseldi. Hafta sonu gelecek sistemle birlikte pazar ve pazartesi günleri İzmir’de 26 ila 27 derecelik en yüksek sıcaklık var.” diyerek açıklamalarını sürdürdü.