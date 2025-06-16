Sıcak Havalar İçin Bitkisel Çözümler Öneriliyor

TER KOKUSU İÇİN BİTKİSEL ÇÖZÜMLER

Kayseri’de bir aktar, sıcak havalarda oluşan ter kokusu için bitkisel çözümlerin daha sağlıklı olacağını belirtiyor. Aktar Muhammed Hanzala Altun, “Hindistan cevizi ve karbonat roll on gibi kullanılabilir” diyor. Terlemeyi önlemenin faydalı olmadığını ifade eden Altun, yaz aylarında terlemenin normal olduğunu vurguluyor. “Burada terlemeyi önlemek çok mantıklı değil ama ter kokusunu bastırmak için karbonat, Hindistan cevizi ve elma sirkesi kullanılabilir. Bunlar hem ter kokusunu giderir hem de terlemeyi azaltır. Zaten terlemeyi durduramazsınız ki bu zararlı bir şeydir.”

DOĞRU MALZEMELERİN KULLANIMI

Altun, ter kokusunu giderme konusunda temiz malzemelerin kullanılmasını öneriyor. “Vatandaşlarımız Hindistan cevizini karbonatla karıştırarak roll on gibi kullanabilir. Hem vücutta bakteri üretimi yapmaz hem de ter kokusunu önler,” şeklinde konuşuyor. Ayrıca, sıcak havalarda fazla su tüketimine bağlı ödemlerden kurtulmak için kiraz sapı ve mısır püskülü öneriliyor.

MEYVE TÜKETİMİNE DİKKAT

Altun, “Fazla su tüketiminden kaynaklı ödemleri atmak için de kiraz sapı, mısır püskülü ve kabızlık oluyorsa açlık otu gibi bitkisel ürünler kullanabiliriz. Kayısı, erik gibi meyvelerin tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra daha etkili kullanımlar da vardır ama kiraz sapı ve mısır püskülünün kullanımı daha rahat. Hem vücuda zarar vermeden, karaciğeri yormadan tüketilebilecek şeylerdir.” dedi. Vatandaşların bitkisel ürünleri doğru miktarda kullanmaları ve rastgele yerlerden alışveriş yapmamaları gerektiğini de vurguladı.