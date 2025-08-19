Sıcak Havalarda Klima Talepleri Artıyor

Siirt’te etkili olan aşırı sıcaklar, günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bu durum, klima satışlarının da rekor seviyeye ulaşmasına sebep oldu. Bayiler, artan talepleri karşılamakta zorluk yaşarken, montaj servislerinde de büyük bir yoğunluk gözlemleniyor. Gündüz saatlerinde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı şehirde, birçok vatandaş sıcak havalardan korunmak için klima almayı tercih ediyor. Ancak, bayiler talebe yetişmekte zorlandığı için siparişlerde gecikmeler yaşanıyor.

YOĞUNLUĞUN YETMEZLİĞİ

Klimasını satın alan vatandaşlar, montaj ekiplerinin aşırı iş yükü nedeniyle günlerce beklemek zorunda kalıyor. İş yerinde klima kullanmak isteyen esnaf Yunus Atun, “Bu sene havalar olağanüstü sıcak geçti. İş yerimize klima almak zorunda kaldık. Fakat klimayı 10 gün önce satın almamıza rağmen servis yoğunluğu nedeniyle ancak bugün taktırabildik. Mecburen bekledik. İnşallah artık biraz serinleyebiliriz” şeklinde konuştu.

TALEP ARTIKÇA GÜÇLENİYOR

Bayii çalışanı Zekeriya Altınkum, rekor seviyedeki talepten dolayı kadrolarını genişlettiklerini ifade etti. Altınkum, “Son 15 gündür inanılmaz bir yoğunluk yaşıyoruz. Onlarca klima satışı ve montajı gerçekleştirdik. Bu yoğunluğu karşılayabilmek için satış ekibimizi iki katına, montaj ekibimizi ise dört katına çıkardık. Buna rağmen talepleri yetiştiremiyoruz. Yıllardır bu sektördeyiz ama ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz” dedi.

SICAKLARIN ETKİSİ

Klima ustası Veysel Yıldız, aşırı sıcakların montaj taleplerini katladığını belirtti. Yıldız, “Aşırı sıcaklardan dolayı vatandaşlar sürekli klima montajı talep ediyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ancak yoğunluk çok fazla. Hava sıcaklığı 50 dereceye yaklaşmış durumda. Allah hepimize sabır versin, bir an önce bu sıcakların dinmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.