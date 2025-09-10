Sıcak Havalarda Uygun Ayakkabı Seçin

YAZ AYLARINDAKİ AYAKKABI SEÇİMİ

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sürücülerin giysi tercihleri de değişim gösteriyor. Ancak ayakkabı seçimi, trafikte önemli riskler ortaya çıkarabiliyor. Uzmanlar, özellikle terlik ve topuklu ayakkabı gibi sürüş için uygun olmayan seçenekler konusunda sürücüleri uyarıyor. Bu durum, hem can güvenliğini tehlikeye atıyor hem de yolda ceza alma ihtimalini artırıyor.

SÜRÜŞE UYGUN OLMAYAN AYAKKABILARIN RİSKİ

Sıcak havalarda tercih edilen terlikler ve sandaletler, araç kullanırken ciddi kontrol sorunlarına yol açabiliyor. Bu tür ayakkabılar, fren ve gaz pedallarında yeterli kavrama sağlayamadığı için ani durumlarda ayak kaymasına yol açabiliyor. Topuklu ayakkabılar ise sürücünün ayağını doğru şekilde yerleştirmesini zorlaştırıyor. Bu da, ani fren yapma veya hızlı manevra gerektiren durumlarda araç üzerindeki hâkimiyeti önemli ölçüde azaltıyor.

GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN DOĞRU SEÇİM

Yasal mevzuatta “terlikle araç kullanmak yasaktır” gibi açık bir ifade bulunmuyor. Ancak emniyet yetkilileri, sürüş güvenliğini tehlikeye sokan her hareketin ceza kapsamında değerlendirilebileceğini açıklıyor. Yani pedallara müdahale etmeyi zorlaştıran ayakkabılar, ‘aracı güvenli şekilde kullanmamak’ gerekçesiyle trafik cezasına neden olabiliyor. Trafik güvenliği uzmanları, sürücülere çağrıda bulunarak, direksiyon başına geçmeden önce mutlaka sürüşe uygun ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayağı saran, kaymaz tabanlı ve esnek yapıya sahip ayakkabılar, hem güvenliği artırıyor hem de olası riskleri en aza indiriyor.

TRAFİKTE GÜVENLİK ÖNEMİ

Şıklık ya da rahatlık uğruna yapılan ayakkabı tercihleri, trafikte ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Sürücüler, sadece kendileri için değil, trafikteki diğer insanlarının güvenliği için de bu konuyu göz önünde bulundurmalı. Bu nedenle, araç kullanırken ayakkabı seçimi basit bir detay değil, hayati bir güvenlik meselesi olarak değerlendirilmelidir.