Sıcak Yaz Mevsimi Orman Yangınları İçin Bilinçlendirme

YAZ MEVSİMİ VE ORMAN YANGINLARI İÇİN MÜCADELE

Yaklaşan sıcak yaz mevsimi ve küresel ısınmanın etkileriyle birlikte olası orman yangınlarına karşı mücadele için Muğla genelinde, okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama-Kurtarma Birimi ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen bu etkinlikte, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere, yaş gruplarına uygun videolar gösterildi.

ÇOCUKLARIN DOĞAYA DUYARLILIĞI ARTIYOR

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Menteşe Şehit Kıvanç Cesur Ortaokulu Müdürü ve MEB AKUB Muğla İl Koordinatörü Savaş Sinan Koca, özellikle son yıllarda Muğla’da yaşanan büyük orman yangınlarının ardından bilinçlendirme çalışmalarının öneminin arttığını belirtti. Koca, “Son yıllarda hem ülkemizde hem de Muğla’mızda büyük orman yangınlarına tanıklık ettik. Bu felaketlerin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı Arama-Kurtarma Birimi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği içinde, çocuklarımıza orman yangınları konusunda farkındalık kazandırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Hazırladığımız videolar sayesinde öğrencilerimiz, ormanların taşıdığı hayati önemi, orman yangınlarını önlemek için neler yapılması gerektiğini ve yangınla mücadelede kurumların görevlerini öğrendiler” dedi.

GENELDE EŞ ZAMANLI UYGULAMA YAPILIYOR

Koca, bu farkındalık çalışmasının Muğla genelindeki tüm ilçelerde eş zamanlı olarak yapıldığını belirtti. “Fethiye’den Bodrum’a, Kavaklıdere’den Seydikemer’e kadar ilimizin dört bir yanındaki okullarımızda, farklı yaş gruplarına özel olarak hazırladığımız videolar öğrencilerimize izletildi. Böylelikle hem küçük yaş gruplarında temel çevre bilinci oluşturduk hem de lise düzeyindeki öğrencilerimize daha derinlemesine bilgiler aktardık” ifadesini kullandı.