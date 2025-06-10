Sıcaklar Devam Ediyor, Sağanak Kapıda!

Türkiye, yaz sıcaklarının etkisi altına girerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Haziran 2025 hava durumu raporu dikkat çekiyor. Şanlıurfa’da termometreler 41 dereceyi gösteriyor. İstanbul’da ise sıcaklık 28 dereceye ulaşıyor. Ayrıca, Edirne, Kars, Ardahan, Denizli ve çeşitli illerde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların sıcak çarpması ve ani yağışlara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

KAVURUCUSI SICAĞIN ETKİSİ GÜNEYDOĞU’DA GÜÇLÜ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşıyor. Şanlıurfa’da 41 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı, bölge halkını zor durumda bırakıyor. Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C ve Mardin 36°C ile aşırı sıcakların etkisi altında. Meteoroloji, özellikle bu bölgelerde sıcak çarpmasına karşı bol sıvı tüketilmesi ve öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuyor.

Meteoroloji’nin raporuna göre, Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari, Denizli’nin güneyi, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van’ın doğu bölgelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu yağışların ani sel, su baskını ve yıldırım riskine yol açabileceği belirtiliyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: İstanbul 28°C, Edirne 32°C (öğle saatlerinde sağanak), Balıkesir 31°C, Kırklareli 29°C. Hava parçalı ve az bulutlu.

Ege: İzmir 36°C, Denizli 38°C (güneyde sağanak), Afyonkarahisar 31°C, Manisa 36°C. Bölge genelinde sıcak hava hakim.

Akdeniz: Adana 35°C, Antalya 32°C (batıda sağanak), Hatay 32°C, Isparta 33°C. Az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

İç Anadolu: Ankara 33°C, Konya 33°C, Eskişehir 31°C, Nevşehir 30°C. Parçalı ve az bulutlu.

Karadeniz: Zonguldak 24°C, Sinop 31°C, Samsun 27°C, Trabzon 23°C. Genel olarak parçalı bulutlu.

Doğu Anadolu: Erzurum 25°C, Kars 21°C (sağanak), Malatya 36°C, Van 22°C (doğuda sağanak).

Güneydoğu Anadolu: Şanlıurfa 41°C, Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C, Mardin 36°C. Aşırı sıcaklar etkili.