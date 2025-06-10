Sıcaklar Geliyor, Sağanak Yakın!

Türkiye hava durumu, yaz sıcaklarının etkisi altına girerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Haziran 2025 tarihli raporuyla öne çıkıyor. Şanlıurfa’da termometreler 41 dereceyi bulurken, İstanbul’da sıcaklık 28 derece seviyesine yükselebiliyor. Ayrıca, Edirne, Kars, Ardahan, Denizli ve bazı illerde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlara sıcak çarpması ve ani yağışlara karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor.

Kavurucu Sıcaklar Yükseliyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar rekor seviyelerine ulaşıyor. Özellikle Şanlıurfa, 41 dereceyi bulan sıcaklıklarla zorlu bir dönem geçiriyor. Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C, ve Mardin 36°C ile aşırı sıcakların etkisi altında kalıyor. Meteoroloji, bu bölgelerde sıcak çarpması riskine karşı vatandaşların bol sıvı tüketmesi ve öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Yağış Beklentisi Olan İller

Meteoroloji’nin raporunda belirtilen bazı illerde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari, Denizli’nin güneyi, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van’ın doğu kesimleri bu yağışlardan etkilenecek. Yağışların ani sel, su baskını ve yıldırım riskini artırabileceği vurgulanıyor. Diğer bölgelerde ise genel hava durumu az bulutlu ve açık.

Bölgelere Göre Sıcaklık Değerleri

Marmara: İstanbul 28°C, Edirne 32°C (öğle saatlerinde sağanak), Balıkesir 31°C, Kırklareli 29°C. Hava parçalı ve az bulutlu.

Ege: İzmir 36°C, Denizli 38°C (güneyde sağanak), Afyonkarahisar 31°C, Manisa 36°C. Bölgedeki sıcak hava etkili.

Akdeniz: Adana 35°C, Antalya 32°C (batıda sağanak), Hatay 32°C, Isparta 33°C. Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

İç Anadolu: Ankara 33°C, Konya 33°C, Eskişehir 31°C, Nevşehir 30°C. Hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Karadeniz: Zonguldak 24°C, Sinop 31°C, Samsun 27°C, Trabzon 23°C. Bölge genel olarak parçalı bulutlu.

Doğu Anadolu: Erzurum 25°C, Kars 21°C (sağanak), Malatya 36°C, Van 22°C (doğuda sağanak).

Güneydoğu Anadolu: Şanlıurfa 41°C, Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C, Mardin 36°C. Aşırı sıcaklar bölgedeki yaşamı etkiliyor.