Sıcaklar Kavuruyor, Sağanak Geliyor!

YAZ SICAKLARI TÜRKİYE’Yİ ETKİLİYOR

Türkiye, yaz sıcaklarının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporuyla dikkat çekiyor. Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşırken, İstanbul’da sıcaklık 28 derece seviyelerine çıkacak. Bunun yanı sıra Edirne, Kars, Ardahan, Denizli ve diğer bazı illerde, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlara sıcak çarpması ve ani yağışlar konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA AŞIRI SICAKLAR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşıyor. Şanlıurfa’da 41 dereceyi bulan hava sıcaklığı, bölgede yaşayanları zorluyor. Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C ve Mardin 36°C sıcaklıklarla aşırı sıcakların etkisi altında kalıyor. Meteoroloji, bu bölgelerde sıcak çarpmasına karşı bol sıvı tüketimini teşvik ederken, öğle saatlerinde dışarı çıkılmamasını öneriyor.

SAĞANAK YAĞIŞLARLA DİKKAT GEREKİYOR

Meteoroloji’nin raporuna göre Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari, Denizli’nin güney alanları, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van’ın doğu kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Bu yağışların ani sel, su baskını ve yıldırım riskini artırabileceği belirtiliyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU RAPORU

Marmara: İstanbul 28°C, Edirne 32°C (öğle saatlerinde sağanak), Balıkesir 31°C, Kırklareli 29°C. Hava parçalı ve az bulutlu.

Ege: İzmir 36°C, Denizli 38°C (güneyde sağanak), Afyonkarahisar 31°C, Manisa 36°C. Bölge genelinde sıcak hava etkili.

Akdeniz: Adana 35°C, Antalya 32°C (batıda sağanak), Hatay 32°C, Isparta 33°C. Az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

İç Anadolu: Ankara 33°C, Konya 33°C, Eskişehir 31°C, Nevşehir 30°C. Hava parçalı ve az bulutlu.

Karadeniz: Zonguldak 24°C, Sinop 31°C, Samsun 27°C, Trabzon 23°C. Genel olarak parçalı bulutlu hava durumu hakim.

Doğu Anadolu: Erzurum 25°C, Kars 21°C (sağanak), Malatya 36°C, Van 22°C (doğuda sağanak).

Güneydoğu Anadolu: Şanlıurfa 41°C, Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C, Mardin 36°C. Aşırı sıcaklar bölgede etkili olmaya devam ediyor.