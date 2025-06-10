Sıcaklar Vuruyor, Sağanak Geliyor!

YAZ SICAKLARI TÜRKİYE’Yİ ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Türkiye, yaz mevsiminin sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya kalırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporu dikkat çekiyor. Şanlıurfa’da sıcaklık 41 dereceye yükselirken, İstanbul’da ise 28 derece seviyesine ulaşması bekleniyor. Ayrıca, Edirne, Kars, Ardahan, Denizli ve bazı diğer illerde öğle saatleri itibariyle sağanak yağışlar yaşanabileceği bildiriliyor. Vatandaşlara sıcak çarpması ve ani yağışlar konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA REKOR SICAKLIKLAR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, kavurucu sıcakların etkisi altına girmiş durumda. Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşırken, Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C ve Mardin 36°C ile aşırı sıcaklardan etkileniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde sıcak çarpmasına karşı bol sıvı tüketimi ve öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

SAĞANAK YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Meteoroloji raporuna göre, Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari, Denizli’nin güneyi, Antalya’nın batı iç kesimleri ve Van’ın doğu bölgelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi yaratabileceği belirtiliyor. Diğer bölgelerde ise hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: İstanbul 28°C, Edirne 32°C (öğle saatlerinde sağanak), Balıkesir 31°C, Kırklareli 29°C. Parçalı ve az bulutlu hava hakim.

Ege: İzmir 36°C, Denizli 38°C (güneyde sağanak), Afyonkarahisar 31°C, Manisa 36°C. Bölge genelinde sıcak hava etkin.

Akdeniz: Adana 35°C, Antalya 32°C (batıda sağanak), Hatay 32°C, Isparta 33°C. Hava az bulutlu ve açık.

İç Anadolu: Ankara 33°C, Konya 33°C, Eskişehir 31°C, Nevşehir 30°C. Parçalı ve az bulutlu hava durumu bekleniyor.

Karadeniz: Zonguldak 24°C, Sinop 31°C, Samsun 27°C, Trabzon 23°C. Genel olarak parçalı bulutlu.

Doğu Anadolu: Erzurum 25°C, Kars 21°C (sağanak), Malatya 36°C, Van 22°C (doğuda sağanak).

Güneydoğu Anadolu: Şanlıurfa 41°C, Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C, Mardin 36°C. Bölge, aşırı sıcakların etkisini sürdürüyor.