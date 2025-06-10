Sıcaklar Vuruyor, Sağanak Yakın!

SICAK HAVA DALGASI ÜLKEMİZİ ETKİLİYOR

Türkiye, yaz aylarının sıcak günlerinin etkisi altına girerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporu önemli bilgiler sunuyor. Şanlıurfa’da sıcaklık 41 dereceye ulaşırken, İstanbul’da ise hava sıcaklığının 28 derece olması bekleniyor. Edirne, Kars, Ardahan, Denizli ve diğer bazı illerde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlar görülmesi öngörülüyor. Bu nedenle vatandaşların, sıcak çarpması ve ani yağışlara karşı dikkatli olması gerektiği yönünde uyarılar yapıldı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA REKOR SICAKLIK

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde aşırı sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşıyor. Şanlıurfa’daki 41 derece, bölge halkında zor anlar yaşatıyor. Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C ve Mardin 36°C ile aynı şekilde yüksek sıcaklıkların etkisi altında. Meteoroloji, bu bölgelerde sıcak çarpmasına karşı vatandaşların bol sıvı tüketmesini ve öğle saatlerinde dışarıya çıkmamalarını tavsiye ediyor.

YAĞIŞLI HAVALAR TEDBİR ALINMASINI GEREKTİRİYOR

Meteoroloji’nin raporuna göre, Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari, Denizli’nin güneyi, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van’ın doğu kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar, ani sel, su baskını ve yıldırım riski oluşturabiliyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.

BÖLGELERİNE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi: İstanbul 28°C, Edirne 32°C (öğle saatlerinde sağanak), Balıkesir 31°C, Kırklareli 29°C. Hava parçalı ve az bulutlu.

Ege Bölgesi: İzmir 36°C, Denizli 38°C (güneyde sağanak), Afyonkarahisar 31°C, Manisa 36°C. Bu bölgede genel olarak sıcak hava hâkim.

Akdeniz Bölgesi: Adana 35°C, Antalya 32°C (batıda sağanak), Hatay 32°C, Isparta 33°C. Az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi: Ankara 33°C, Konya 33°C, Eskişehir 31°C, Nevşehir 30°C. Hava parçalı ve az bulutlu.

Karadeniz Bölgesi: Zonguldak 24°C, Sinop 31°C, Samsun 27°C, Trabzon 23°C. Genel olarak parçalı bulutlu.

Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum 25°C, Kars 21°C (sağanak), Malatya 36°C, Van 22°C (doğuda sağanak).

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Şanlıurfa 41°C, Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C, Mardin 36°C. Bu bölgede aşırı sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor.