Sıcaklar Zorluyor, Sağanak Yağış Kapıda!

KUVVETLİ SICAKLAR GÜNEYDOĞU’DAKİ ETKİLERİNİ ARTIRIYOR

Türkiye, yaz sıcaklarının etkisi altına girmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Haziran 2025 hava durumu raporuna göre, Şanlıurfa’da sıcaklık 41 dereceyi buluyorken, İstanbul’da ise 28 dereceye çıkması bekleniyor. Bazı illerde, Edirne, Kars, Ardahan ve Denizli gibi, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlar yağıyor. Vatandaşlara, sıcak çarpması ve ani yağışlar karşısında dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapılıyor.

SICAKLAR GÜNEYDOĞU’YU SARMIŞ DURUMDA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 41 dereceyi aşıyor, bu durum bölge halkını olumsuz etkiliyor. Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C ve Mardin 36°C gibi yüksek sıcaklıklara sahip. Meteoroloji, özellikle bu bölgelerde, “Sıcak çarpmasına karşı bol sıvı tüketilmesi ve öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması” konusunda uyarıda bulunuyor.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER UYARILIYOR

Meteoroloji’nin raporuna göre, Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari, Denizli’nin güneyi, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van’ın doğu kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların, ani sel, su baskını ve yıldırım riski ortaya çıkarabileceği ifade ediliyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.

BÖLGELERİNE GÖRE HAVA DURUMU TABLOSU

Marmara: İstanbul 28°C, Edirne 32°C (öğle saatlerinde sağanak), Balıkesir 31°C, Kırklareli 29°C. Hava parçalı ve az bulutlu.

Ege: İzmir 36°C, Denizli 38°C (güneyde sağanak), Afyonkarahisar 31°C, Manisa 36°C. Bölgenin tamamında sıcak hava etkili.

Akdeniz: Adana 35°C, Antalya 32°C (batıda sağanak), Hatay 32°C, Isparta 33°C. Az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

İç Anadolu: Ankara 33°C, Konya 33°C, Eskişehir 31°C, Nevşehir 30°C. Parçalı ve az bulutlu hava hakim.

Karadeniz: Zonguldak 24°C, Sinop 31°C, Samsun 27°C, Trabzon 23°C. Genel olarak parçalı bulutlu.

Doğu Anadolu: Erzurum 25°C, Kars 21°C (sağanak), Malatya 36°C, Van 22°C (doğuda sağanak).

Güneydoğu Anadolu: Şanlıurfa 41°C, Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C, Mardin 36°C. Aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor.