Sıcaklık 8 Derece Daha Azalacak! İstanbul İçin Kritik Uyarı

HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmini raporunu açıkladı. Yapılan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. Perşembeden itibaren yağışlı hava koşulları etkisini göstermeye başlayacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul dahil birçok il için kritik uyarılarda bulundu ve şu sözleri sarf etti: “Bugün Trakya ve Kuzey Ege kıyılarında yağmur var. Sıcaklık Batıda değişmeyecek, Doğu’da biraz artacak.”

GENEL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün en son tahminlerine göre, ülke geneli parçalı bulutlu, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevreleri yağışlı geçecek. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Van ve Hakkari çevrelerinin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı olması muhtemel. İç kesimlerde pus ve yer yer sisin görülebileceği belirtiliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Doğu kesimlerde hava sıcaklığının biraz artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması tahmin ediliyor. Rüzgarların genelde kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor. İstanbul’un hava durumu hakkında ise Şen, “İstanbul yağmurlu 17, Edirne yağmurlu 11, İzmir gece yağmurlu 20, Antalya 24, Ankara 17°C” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki iki gün boyunca hava şartlarının değişmeyeceği öngörülüyor.

YAĞIŞLARIN ETKİSİ

Marmara’ya perşembe gecesi yağışların gelmesi bekleniyor. İstanbul dahil hafta sonu yağışlar kuvvetlenecek ve su baskını yapacak derecelere ulaşabilecek. Bu yağışların İzmir de dahil olmak üzere Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerini de etkisi altına alacağı belirtiliyor. Sıcaklıktaki düşüş ise 7-8 derece olarak tahmin ediliyor ve yükseklere karla karışık yağmur ve kar yağışı düşecek. İstanbul’un sıcaklığı 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek, batıda sağanak yağışlar görülecek. Güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Ege Bölgesi için de; parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sisin gözlemlenmesi olası. İç Anadolu’nun da parçalı bulutlu olacağı ve genel olarak sis görüleceği tahmin ediliyor. Bodrum, Antalya, İzmir gibi turistik bölgelerde sıcaklıklar 20-25°C aralığında olacak.

ÖZET TABLO

Öne çıkan sıcaklık değerleri ve hava durumu tahminleri şu şekilde sıralanıyor:

– Edirne: 11°C, parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

– İstanbul: 18°C, parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

– İzmir: 20°C, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

– Ankara: 17°C, parçalı ve çok bulutlu

– Antalya: 24°C, parçalı bulutlu

Farklı bölgelerden gelen hava durumu raporları genel olarak pus ve yer yer sis içeriyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise yağışlar daha belirgin bir şekilde hissedilmektedir.