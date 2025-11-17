Sıcaklık Artışı ve Hava Durumu Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Kasım Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması ve özellikle kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
SABAH SAATLERİNDE SİS VE PUS UYARISI
Sabah saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis görüleceği öngörülüyor. Meteoroloji, sürücüleri görüş mesafesi düşüşüne karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
GÜÇLÜ RÜZGÂR BEKLENİYOR
Rüzgârın gün boyunca güneyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi, öğleden sonra ise Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında saatte 40–60 km hızla kuvvetli bir şekilde etkili olması bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Bursa: 24°C – Parçalı bulutlu
Çanakkale: 21°C – Parçalı bulutlu
İstanbul: 20°C – Parçalı bulutlu
Kırklareli: 19°C – Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Afyonkarahisar: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 21°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Adana: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Ankara: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Kayseri: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Bolu: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Amasya: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 21°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Erzurum: 10°C – Parçalı bulutlu
Kars: 11°C – Parçalı bulutlu
Malatya: 12°C – Parçalı bulutlu
Van: 10°C – Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Diyarbakır: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 15°C – Parçalı ve az bulutlu