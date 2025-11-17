Sıcaklık Artışı ve Hava Durumu Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Kasım Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması ve özellikle kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

SABAH SAATLERİNDE SİS VE PUS UYARISI

Sabah saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis görüleceği öngörülüyor. Meteoroloji, sürücüleri görüş mesafesi düşüşüne karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GÜÇLÜ RÜZGÂR BEKLENİYOR

Rüzgârın gün boyunca güneyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi, öğleden sonra ise Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında saatte 40–60 km hızla kuvvetli bir şekilde etkili olması bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bursa: 24°C – Parçalı bulutlu
Çanakkale: 21°C – Parçalı bulutlu
İstanbul: 20°C – Parçalı bulutlu
Kırklareli: 19°C – Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Afyonkarahisar: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 21°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 22°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Adana: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ankara: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Kayseri: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 18°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bolu: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Amasya: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 21°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Erzurum: 10°C – Parçalı bulutlu
Kars: 11°C – Parçalı bulutlu
Malatya: 12°C – Parçalı bulutlu
Van: 10°C – Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Diyarbakır: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

Bursa’daki Orman Yangınlarının Ardından Yeniden Yeşillendirme

Mudanya'daki 2015 ve 2018 orman yangınlarında zarar gören alanlar, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarla yeniden ağaçlandırılıyor ve doğanın tekrar yeşermesi sağlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Diyarbakır’da Çapraz Böbrek Nakli Başarıyla Gerçekleşti

Diyarbakır'da, kan uyuşmazlığı nedeniyle aile içinden böbrek nakli yapılamayan iki hastanın eşleri, çapraz böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.
Bayraklı’da Şantiyede Yangın Çıktı

Bayraklı'da bir inşaat sahasında çıkan yangın, konteynerler ve çevre ağaçları etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri, alevlerle mücadele ediyor.
Hakkari’de Pikap Uçurumdan Zap Suyu’na Düştü

Hakkari'de, uçurumdan Zap Suyu'na düşen pikapta yaralanan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Olayda durumu ağır olan yaralıların tedavisi sürüyordu.

