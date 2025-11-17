Sıcaklık Artışı ve Hava Durumu Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Kasım Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması ve özellikle kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

SABAH SAATLERİNDE SİS VE PUS UYARISI

Sabah saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis görüleceği öngörülüyor. Meteoroloji, sürücüleri görüş mesafesi düşüşüne karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GÜÇLÜ RÜZGÂR BEKLENİYOR

Rüzgârın gün boyunca güneyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi, öğleden sonra ise Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında saatte 40–60 km hızla kuvvetli bir şekilde etkili olması bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bursa: 24°C – Parçalı bulutlu

Çanakkale: 21°C – Parçalı bulutlu

İstanbul: 20°C – Parçalı bulutlu

Kırklareli: 19°C – Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Afyonkarahisar: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 21°C – Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Manisa: 22°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Adana: 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 24°C – Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Isparta: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ankara: 16°C – Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Kayseri: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

Konya: 18°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bolu: 18°C – Parçalı ve az bulutlu

Düzce: 22°C – Parçalı ve az bulutlu

Sinop: 22°C – Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Amasya: 18°C – Parçalı ve az bulutlu

Rize: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Samsun: 21°C – Parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Erzurum: 10°C – Parçalı bulutlu

Kars: 11°C – Parçalı bulutlu

Malatya: 12°C – Parçalı bulutlu

Van: 10°C – Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Diyarbakır: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Mardin: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

Siirt: 15°C – Parçalı ve az bulutlu