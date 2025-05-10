Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor, Yağış Gelecek

HAFTA SONU SICAKLIKLARDAKİ DÜZENLEMELER

Bütün hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonunda 7-8 derece birden düşecek. İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlar, pazar günü de devam edecek. Ayrıca, 23 il için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Meteoroloji tarafından “sarı” alarm verilen iller şunlardır: Ankara, Antalya, Eskişehir, Konya, Kayseri, Kütahya, Edirne, Sivas, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çankırı, Çorum, Isparta, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

Ankara’da sıcaklık 28 derece olarak ölçülüyor. Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın olması bekleniyor. İstanbul’da sıcaklık 16 derece, parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Gün içerisinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. İzmir 29 derece, parçalı ve az bulutlu, Kocaeli 18 derece, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu bir hava geçiriyor. Bursa ve Balıkesir, 24 derece ile parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur beklentisi var.

YAĞIŞLAR VE HAVA RAPORLARI

Edirne’de sıcaklık 19 derece, parçalı ve çok bulutlu bir hava geçeceği öngörülüyor. Kırklareli, 16 derece ile benzer hava koşullarını taşıyor. Denizli’de 31 derece, Muğla’da ise 26 derece parçalı ve çok bulutlu olarak gözlemleniyor. Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olduğu iller arasında Denizli, Eskişehir ve Nevşehir de bulunuyor.

KONUM VE SICAKLIK ARALIKLARI

Marmara bölgesindeki bazı illerde sıcaklıklar şöyle; Bolu 24 derece, Kastamonu 27 derece, Zonguldak 17 derece, Sinop 21 derece. Bölgedeki hava durumu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla değişiklik gösterebilir. Amasya, Samsun, Trabzon ve Artvin gibi iller de güneşli anların arasında yağışlarla bekleniyor. Erzurum, Kars, Malatya ve Diyarbakır’da sıcaklıklar ise 22 ile 34 derece arasında değişiyor.