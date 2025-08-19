Sıcaklık Mevsim Normalleri Üzerinde Olacak

HAFTA BOYUNCA Sıcaklık ETKİLİ OLACAK

Yurt genelinde bu hafta sıcak havaların etkisi sürmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftalık hava durumu hakkında bilgiler verdi. Özdemirci, sıcaklıkların yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında olacağını bildirdi. Cuma gününden itibaren sıcaklıkta bir artış yaşanacağını dile getiren Özdemirci, “Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

YAĞIŞ ALACAK BÖLGELER

Yurdun yağış alması beklenen yerlerine de değinen Özdemirci, “Yarın için Marmara’nın kuzeydoğusu, Kırklareli çevreleri, Sinop ve Bolu dışında Batı Karadeniz bölgesinde sağanak bekliyoruz. Güneyde yine Isparta’nın doğusu, Konya’nın batı kesimlerinde, Doğu Akdeniz’de Adana ve Osmaniye’nin kuzey kesimlerinde ve Hatay’ın kıyılarında aralıklı sağanak görülecek.” ifadelerini kullandı. Perşembe günü ise orta ve doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağışın olacağı belirtildi. Cuma günü ise yurt genelinde yağış görülmeyeceği bildirildi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Üç büyükşehirdeki hava durumu hakkında bilgi veren Özdemirci, İstanbul’da yarın yağış beklendiğini ve sıcaklığın 29 derece olacağını aktardı. Perşembe ve cuma günlerinde İstanbul’da sıcaklığın 31 derece, az bulutlu ve açık olacağının tahmin edildiğini belirtti. Ankara’da ise hafta boyunca herhangi bir yağış beklenmediğini ifade eden Özdemirci, kentte sıcaklığın yarın ve perşembe günü 31 derece, cuma günü ise 33 derece olacağını kaydetti. İzmir’de sıcaklığın yarın 34 derece, perşembe günü 36, cuma günü ise 37 derece olacağı vurgulandı.