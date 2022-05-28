Sıcaklıklar 12 derece birden yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen aşısı sıcaklarla ilgili açıklama yaptı.

Serin geçen bahar aylarının ardından sıcaklıklar yükselmeye başladı. Yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sert ve soğuk geçen kış aylarının ardından bahar ayları da yeterince sıcak geçmedi. Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklıklarının nasıl olacağı ise merak konusu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarına zamanla güney, iç ve batı bölgelerde de mevsim normalleri üzerine çıkacak.