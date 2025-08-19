Sıcaklıklar Klima Talebini Artırdı

Siirt’te yaşanan kavurucu sıcaklar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu durum klima satışlarında büyük bir artışa neden oldu. Bayiler, gelen talepleri karşılamakta zorlanırken, montaj hizmetlerinde de ciddi yoğunluk yaşanıyor. Gündüz saatlerinde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı kentte, vatandaşlar serinlemek için klimalara yöneliyor.

TALEP ARTIŞI VE SIKINTILAR

Kentteki elektronik eşya bayileri, artan talepler karşısında yeterli siparişleri getirmekte zorlanıyor. Bayilerde yoğunluk oluşmasının yanı sıra montaj servislerinde de bekleme süreleri uzun olmaya başladı. Klimasını satın alan vatandaşlar, servis ekiplerinin iş yükü nedeniyle günlerce montaj sırasını beklemek zorunda kalıyor. İş yerine klima alan esnaf Yunus Atun, “Bu sene havalar olağanüstü sıcak geçti. İş yerimize klima almak zorunda kaldık. Fakat klimayı 10 gün önce satın almamıza rağmen servis yoğunluğu nedeniyle ancak bugün taktırabildik. Mecburen bekledik. İnşallah artık biraz serinleyebiliriz” şeklinde ifade ediyor.

PERSONEL GÜÇLENDİRİLMESİ

Bayii çalışanı Zekeriya Altınkum, rekor talepten ötürü kadrolarını genişlettiğini belirtiyor. Altınkum, “Son 15 gündür inanılmaz bir yoğunluk yaşıyoruz. Onlarca klima satışı ve montajı gerçekleştirdik. Bu yoğunluğu karşılayabilmek için satış ekibimizi iki katına, montaj ekibimizi ise dört katına çıkardık. Buna rağmen talepleri yetiştiremiyoruz. Yıllardır bu sektördeyiz ama ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz” diyor.

MONTAJ TALEBİNDEKİ ARTIŞ

Klima ustası Veysel Yıldız ise, sıcak havaların montaj talebini yükselttiğini vurguluyor. Yıldız, “Aşırı sıcaklardan dolayı vatandaşlar sürekli klima montajı talep ediyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ancak yoğunluk çok fazla. Hava sıcaklığı 50 dereceye yaklaşmış durumda. Allah hepimize sabır versin, bir an önce bu sıcakların dinmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuşuyor.

