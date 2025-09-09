Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde Olacak

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Yurt genelinde hava sıcaklıkları bu hafta mevsim normalleri seviyelerinde ilerleyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumu tahminleri hakkında bilgi paylaştı. Macit, sıcaklıkların yarından itibaren batı bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkacağını belirtti. Hafta sonunda batı kesimlerde sıcaklıkların yine mevsim normalleri üzerinde kalmasının, diğer yerlerde ise normaller civarında olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

YAĞIŞLAR AZALIYOR

Yarın Karadeniz Bölgesinde ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde, perşembe günü ise Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağışların bekleniyor olduğunu bildiren Macit, “Hafta sonuna doğru yağışlı alan oldukça azalıyor. Sadece hafta sonunda Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar yaşanabilir. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçmesini bekliyoruz.” dedi.

SICAKLIKLAR 28 DERECEYİ BULACAK

Ankara ve İstanbul’da bu hafta yağış beklenmediğini vurgulayan Macit, sıcaklıkların Ankara’da 25 ila 26, İstanbul’da ise 27 ila 28 dereceler arasında olacağını aktardı. Ayrıca İzmir’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredebileceğini, burada sıcaklıkların 34 ila 35 derece civarında olacağını da belirtti.