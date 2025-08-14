Sıcaklıklar Normallerin Üzerinde Seyredecek

MEVSİMSEL HAVA DURUMU

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği güney ve iç kesimlerde etkisi devam ederken, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında hava beklentisi bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün (14 Ağustos) İstanbul dahil toplam 11 kent için fırtına uyarısında bulundu ve sarı kodlu alarm verdi. Bu uyarıya Marmara ve Ege bölgelerindeki 11 kent dâhil edildi. İstanbul, İzmir ve Çanakkale’nin de içinde yer aldığı bu uyarıda, kuvvetli rüzgarın beklendiği vurgulanarak, vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Rüzgarın, saatte 40-70 kilometre hızla eserek fırtına şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

UYARI ALAN İLLERİN DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer kısımların ise az bulutlu ve açık kalacağı öngörülüyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR BEKLENTİSİ

Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyrettiği tahmin ediliyor. Genel olarak rüzgarlar kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ŞEHİRLERDEKİ HAVA DURUMU

– İSTANBUL: 30°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

– ANKARA: 36°C, az bulutlu ve açık

– İZMİR: 36°C, az bulutlu ve açık

– ÇANAKKALE: 32°C, az bulutlu ve açık

– ADANA: 42°C, az bulutlu ve açık

– ESKİŞEHİR: 38°C, az bulutlu ve açık

– ZONGULDAK: 26°C, az bulutlu ve açık

– RİZE: 29°C, parçalı yer yer çok bulutlu

– ERZURUM: 31°C, parçalı ve az bulutlu

– KARS: 29°C, parçalı ve az bulutlu

– DİYARBAKIR: 42°C, az bulutlu ve açık