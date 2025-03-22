Gündem

Sıcaklıklar Yükseliyor, Bahar Geliyor

sicakliklar-yukseliyor-bahar-geliyor

Yağışlı ve soğuk havanın ardından bahar havası geliyor. Yarın ülkede parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı Ege’nin kuzey kesimi, Artvin, Rize ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yeni haftada ise genel olarak parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, Marmara’nın doğusunda ise yağışlar görülüyor.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Yarın hava sıcaklıkları Ankara’da 16, İstanbul’da 17, İzmir’de 21, Antalya’da 18, Adana’da 20, Diyarbakır’da 14, Samsun’da 12 dereceye kadar yükselecek.

İSTANBUL 24 DERECEYİ GÖRÜYOR

Hava sıcaklıklarının perşembe gününe kadar kademeli şekilde artması bekleniyor. Ankara’da 25, İstanbul’da 24, İzmir’de 27, Antalya’da 24, Adana’da 32, Diyarbakır’da 25, Samsun’da 18, Trabzon’da ise 17 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Mert Hakan’ın Fenerbahçe’den Ayrılabileceği İddiası

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş için yönetimden önemli bir karar alındığı ifade edildi. Futbolcunun performansı eleştiriliyor.
Gündem

ABD, Orta Doğu’ya İki Uçak Gemisi Gönderiyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi göndermeyi planlayarak bölgedeki askeri gücünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.