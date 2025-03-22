Sıcaklıklar Yükseliyor, Bahar Geliyor

Yağışlı ve soğuk havanın ardından bahar havası geliyor. Yarın ülkede parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı Ege’nin kuzey kesimi, Artvin, Rize ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yeni haftada ise genel olarak parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, Marmara’nın doğusunda ise yağışlar görülüyor.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Yarın hava sıcaklıkları Ankara’da 16, İstanbul’da 17, İzmir’de 21, Antalya’da 18, Adana’da 20, Diyarbakır’da 14, Samsun’da 12 dereceye kadar yükselecek.

İSTANBUL 24 DERECEYİ GÖRÜYOR

Hava sıcaklıklarının perşembe gününe kadar kademeli şekilde artması bekleniyor. Ankara’da 25, İstanbul’da 24, İzmir’de 27, Antalya’da 24, Adana’da 32, Diyarbakır’da 25, Samsun’da 18, Trabzon’da ise 17 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.