Şiddet gören kadınlar TBMM’de konuşacak

Şiddet gören kadınlar kimlikleri gizli kalacak şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuşacak.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu, “şiddet mağduru kadınları” kapalı bir oturumda, kimlikleri gizli kalacak şekilde dinleyecek. Komisyon çalışma kapsamında, Diyarbakır’da “evlat nöbeti tutan annelerle” de görüşecek.

Komisyon, CHP, HDP ve İYİ Parti’li üyelerin çalışmalardan çekilmesine karşılık AK Parti ve MHP milletvekillerinin katılımıyla toplantılarını sürdürecek. Komisyon Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, dünkü toplantıda komisyonun çalışma süresinin 4 Kasım’da biteceğini belirterek, raporlama çalışmasına ilişkin bilgi verdi. Komisyona 20 toplantıda, 22 sunum yapıldığını kaydeden Çalık, komisyonun perşembe toplantısında şiddet mağduru kadınları dinleyeceklerini söyledi. Çalık, “Kimlikleri gizli kalacak şekilde, kapalı bir oturum yapacağız” ifadesini kullandı. Cezaevinde faillere dönük ziyaret yapacaklarını kaydeden Çalık, “Onların şiddeti neden çözüm aracı olarak gördüklerini, duygularını dinleyerek yerinde tespit yapalım; kişilerle birebir görüşelim istiyoruz. Failin ve mağdurun rehabilitasyonu dahil olmak üzere tüm süreci planlayarak yerinde inceleyelim istiyoruz” dedi.