“Şiddet Uyguladı, Bekçi Tarafından Vuruldu.”

YABANCI UYRUKLU ŞAHIS BEKÇİ TARAFINDAN BACAKTAN YARALANDI

1 Nisan akşamı yabancı uyruklu B.M’nin yanındaki kadınla sokakta tartışmaya başladığı öğrenildi. B.M’nin kadına şiddet uyguladığı sırada olay yerinde bulunan bekçi Y.S, tarafları ayırmak için müdahale etti.

ARBEDE SONRASI SİLAHLI MÜDAHALE

B.M’nin bekçi Y.S’ye karşı koyması üzerine ikili arasında arbede çıktı. Yaşanan gerginlik sırasında bekçi Y.S, tabancayla ateş ederek B.M’yi bacağından yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALANAN ŞAHSIN SAĞLIK DURUMU

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan B.M’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.