“Şiddet Uyguladı, Bekçi Tarafından Vuruldu.”

YABANCI UYRUKLU ŞAHIS BEKÇİ TARAFINDAN VURULARAK YARALANDI
1 Nisan akşamı yabancı uyruklu B.M’nin yanındaki kadınla sokakta tartışmaya başladığı öğrenildi. B.M’nin kadına şiddet uyguladığı sırada olay yerinde bulunan ve istirahat halindeki bekçi Y.S. duruma müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.
ARBEDE SONRASI SİLAHLI MÜDAHALE
B.M’nin bekçi Y.S’ye karşı koyması üzerine ikili arasında arbede çıktı. Yaşanan gerginlik sırasında Y.S. tabancasını çekerek B.M’yi bacağından yaraladı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ
Hastanede tedavi altına alınan B.M’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak detayları araştırmaya başladı.