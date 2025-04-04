“Şiddet Uyguladı, Bekçi Tarafından Vuruldu.”

YABANCI UYRUKLU ŞAHIS BEKÇİ TARAFINDAN VURULARAK YARALANDI

1 Nisan akşamı, yabancı uyruklu olduğu belirlenen B.M., yanındaki kadınla sokakta tartışmaya başladı. B.M.’nin kadına şiddet uyguladığını gören ve istirahat halindeki bekçi Y.S., olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.

ARBEDE SONRASI SİLAH KULLANILDI

B.M.’nin bekçiye karşı koyması üzerine ikili arasında arbede çıktı. Yaşanan gerginlik sırasında Y.S., tabancayla ateş ederek B.M.’yi bacağından yaraladı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından B.M.’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatarak detayları araştırıyor.