Şiddet Uyguladı, Bekçi Tarafından Vuruldu

YABANCI UYRUKLU ŞAHIS BEKÇİ TARAFINDAN BACAKTAN VURULDU

Olay, 1 Nisan akşamı yabancı uyruklu B.M ile yanındaki kadın arasında sokakta yaşanan tartışmayla başladı. Tartışma sırasında B.M’nin kadına şiddet uyguladığı görüldü.

BEKÇİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

İstirahat halindeki bekçi Y.S., şiddet olayına müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak B.M’nin bekçiye karşı koyması üzerine ikili arasında arbede çıktı.

BEKÇİ SİLAH KULLANDI

Arbedenin ardından bekçi Y.S., tabancayla ateş ederek B.M’yi bacağından yaraladı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

YARALININ DURUMU İYİ

Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından B.M’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.