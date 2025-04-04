Şiddet Uygulayan Kişi, Bekçi Tarafından Vuruldu

YABANCI UYRUKLU ŞAHIS BEKÇİ TARAFINDAN VURULARAK YARALANDI
1 Nisan akşamı yabancı uyruklu B.M’nin yanındaki kadınla sokakta tartışmaya başladığı öğrenildi. Tartışma sırasında B.M’nin kadına şiddet uyguladığı görüldü.
BEKÇİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ
İstirahatte olduğu belirtilen bekçi Y.S., şiddet olayını görünce araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak B.M’nin bekçiye karşı koyması üzerine ikili arasında arbede yaşandı.
BEKÇİ TABANCAYLA ATEŞ AÇTI
Arbedenin ardından bekçi Y.S., tabancayla ateş ederek B.M’yi bacağından yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALANAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan B.M’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.