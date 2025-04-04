Şiddet Uygulayan Kişi Vuruldu

YABANCI UYRUKLU ŞAHIS BEKÇİ TARAFINDAN BACAKTAN YARALANDI

1 Nisan akşamı yabancı uyruklu B.M, yanındaki kadınla sokakta tartışmaya başladı. Şiddet uyguladığı görülen B.M’nin davranışı, istirahat halindeki bekçi Y.S tarafından fark edildi.

BEKÇİNİN MÜDAHALESİ ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Bekçi Y.S, tarafları ayırmak için araya girdi. Ancak B.M’nin karşı koyması üzerine ikili arasında arbede çıktı. Yaşanan gerginlik sırasında Y.S, tabancayla ateş ederek B.M’yi bacağından yaraladı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralı B.M’yi hastaneye kaldırdı. B.M’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. İncelemeler devam ederken, sürecin detayları araştırılıyor.

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